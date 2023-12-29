Ракетний обстріл Харкова 29 грудня — у місті зруйновано 38 будівель

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: dumka.media

Внаслідок ракетного удару по Харкові загинули троє людей. Також пошкоджена лікарня, інфраструктура, школа та житлові будинки.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

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Сьогодні зранку загарбники накрили Харків ракетами С-300. В місті загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 5:00 до 8:00 по місту вдарили 22 рази.

"Ми зараз усуваємо наслідки жахливої ворожої атаки. Була пошкоджена автономна котельня, на щастя, нам вдалося утримати систему теплопостачання по місту, тому всі будинки повністю з теплом", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив міський голова, у Харкові немає жодної збитої ракети. Ракети були Х-22 та С-300, казати що сьогодні їх можна збити — передчасно.

Водночас у Харківській міській раді повідомили, що внаслідок ранкових обстрілів Харкова пошкоджень зазнали 38 будівель, з яких 35 — житлові.

Руйнації в Київському, Холодногірському та Слобідському районах. Комунальники усувають наслідки.

Нагадаємо, сьогодні РФ випустила по Україні 158 повітряних цілей. Повітряним силам вдалося ліквідувати 114 з них: 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Однак є влучання.