Ракетный обстрел Харькова 29 декабря — в городе разрушены 38 зданий

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: dumka.media

В результате ракетного удара по Харькову погибли три человека. Также повреждена больница, инфраструктура, школа и жилые дома.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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Сегодня с утра захватчики накрыли Харьков ракетами С-300. В городе погибли три человека, еще тринадцать — ранены. В общей сложности в период с 5:00 до 8:00 по городу ударили 22 раза.

"Мы сейчас устраняем последствия ужасающей вражеской атаки. Была повреждена автономная котельная, к счастью, нам удалось удержать систему теплоснабжения по городу, поэтому все дома полностью с теплом", — говорится в сообщении.

Как отметил мэр, в Харькове нет ни одной сбитой ракеты. Ракеты были Х-22 и С-300, говорить, что сегодня их можно сбить — преждевременно.

В то же время в Харьковском городском совете сообщили, что в результате утренних обстрелов Харькова повреждения получили 38 зданий, из которых 35 — жилые.

Разрушения в Киевском, Холодногорском и Слободском районах. Коммунальщики устраняют последствия.

Напомним, сегодня РФ выпустила по Украине 158 воздушных целей. Воздушным силам удалось ликвидировать 114 из них: 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Однако есть попадания.