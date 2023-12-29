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Ворог випустив більше 20 ракет по Харкові — є загиблий

29 грудня 2023 10:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог випустив більше 20 ракет по Харкові — є загиблий
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники завдали понад 20 ударів по Харкову ракетами С-300. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства", — повідомив Синєгубов. 

В ОВА додали, що у одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд було виявлено уламки російської ракети. 

Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.  

"Внаслідок ударів 1 людина загинула — чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень", — говориться у повідомленні.

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Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Удари окупантів по області

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району", — повідомили в ОВА.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Глушківки Куп'янського району. 

Крім того, ЗСУ відбили впродовж доби 24 атаки ворога біля Синьківки Куп'янського району. 

"Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,1 га території, знищили 335 ВНП. Розмінування триває", — завершили звіт в ОВА.

Нагадуємо, що сьогодні зранку у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Росія випустила ракети, яку тримають курс у різні регіони.

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