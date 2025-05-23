Обстріли Чугуєва 23 травня — жінка загинула біля свого будинку

Наслідки ракетного удару по Чугуєву. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вдень 23 травня вдарили по Чугуєву Харківської області двома ракетами з касетними боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Як відомо, жінці, яка загинула внаслідок обстрілу РФ, було 30 років. У момент ракетної атаки вона поверталася додому з магазину й не дійшла додому всього кілька метрів — її вбило біля стовпа, що видно на фото з місця трагедії.

Зазначається, що станом на цю хвилину відомо про двох поранених чоловіків. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу. Також на місці працює гуманітарна служба.

Наслідки ракетного удару по Чугуєву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Чугуєву. Фото: Новини.LIVE

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що ворог щоденно тероризує мирне населення Харківщини, тому він закликає не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, 23 травня окупанти вдарили балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Крім того, 22 травня, РФ завдала ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки є травмовані та пошкоджені будинки.