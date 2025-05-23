Обстрелы Чугуева 23 мая — женщина погибла возле своего дома

Последствия ракетного удара по Чугуеву. Фото: Новини.LIVE

Российские войска днем 23 мая ударили по Чугуеву Харьковской области двумя ракетами с кассетными боеприпасами. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Удар по Чугуеву 23 мая

Как известно, женщине, которая погибла в результате обстрела РФ, было 30 лет. В момент ракетной атаки она возвращалась домой из магазина и не дошла домой всего несколько метров — ее убило возле столба, что видно на фото с места трагедии.

Отмечается, что по состоянию на эту минуту известно о двух раненых мужчинах. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Также на месте работает гуманитарная служба.

Последствия ракетного удара по Чугуеву. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Чугуеву. Фото: Новини.LIVE

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что враг ежедневно терроризирует мирное население Харьковщины, поэтому он призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 23 мая оккупанты ударили баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Кроме того, 22 мая, РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В результате атаки есть травмированные и поврежденные дома.