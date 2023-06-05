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Ракетний удар по Харкову: у місті чути вибухи

5 червня 2023 23:38
оновлено: 00:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ракетний удар по Харкову: у місті чути вибухи
У Харкові чути вибухи. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не полишає у спокої українські міста. Повідомляється, що окупанти вдалися до атаки Харкова

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram

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23:45:

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

23:50:

Мапа повітряних тривог по Україні. Фото: Скріншот

00:06:

Ігор Терехов повідомив, що в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста є прильоти. 

ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією — наразі момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває.

"Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо — ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань", — також йдеться у повідомленні голови ОВА.

00:20:

Відбій тривоги в Харківській області!

Нагадаємо, російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу увечері 5 червня був пошкоджений трубопровід із аміаком. В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. 

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