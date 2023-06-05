Ракетний удар по Харкову: у місті чути вибухи

У Харкові чути вибухи. Фото: Google

Ворог не полишає у спокої українські міста. Повідомляється, що окупанти вдалися до атаки Харкова.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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23:45:

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23:50:

Мапа повітряних тривог по Україні. Фото: Скріншот

00:06:

Ігор Терехов повідомив, що в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста є прильоти.

ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією — наразі момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває.

"Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо — ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань", — також йдеться у повідомленні голови ОВА.

00:20:

Відбій тривоги в Харківській області!

Нагадаємо, російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу увечері 5 червня був пошкоджений трубопровід із аміаком. В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.