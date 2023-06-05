Ракетний удар по Харкову: у місті чути вибухи
Ворог не полишає у спокої українські міста. Повідомляється, що окупанти вдалися до атаки Харкова.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
Голова ОВА Олег Синєгубов закликав залишатись в укриттях до завершення повітряної тривоги.
23:45:
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.
23:50:
00:06:
Ігор Терехов повідомив, що в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста є прильоти.
ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією — наразі момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває.
"Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо — ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань", — також йдеться у повідомленні голови ОВА.
00:20:
Відбій тривоги в Харківській області!
Нагадаємо, російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу увечері 5 червня був пошкоджений трубопровід із аміаком. В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.