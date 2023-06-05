Ракетный удар по Харькову: в городе слышны взрывы

Ракетный удар по Харькову

Враг не оставляет в покое украинские города. Сообщается, что оккупанты прибегли к атаке Харькова.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

Читайте также:

Глава ОВА Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Название

23:45:

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу.

23:50:

Карта воздушных тревог по Украине. Фото: Скриншот

00:06:

Игорь Терехов сообщил, что в центре Харькова и в Слободском районе города есть прилеты.

ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации, сейчас момент без пострадавших, но обследование территорий, оказавшихся под ударом, продолжается.

"Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно — ракеты С-300. В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", — также говорится в сообщении главы ОВА.

00:20:

Отбой тревоги в Харьковской области!

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Харьковщине. В результате обстрела вечером 5 июня был поврежден трубопровод с аммиаком. В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.