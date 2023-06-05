Ракетный удар по Харькову: в городе слышны взрывы
Враг не оставляет в покое украинские города. Сообщается, что оккупанты прибегли к атаке Харькова.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
Глава ОВА Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
23:45:
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу.
23:50:
00:06:
Игорь Терехов сообщил, что в центре Харькова и в Слободском районе города есть прилеты.
ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации, сейчас момент без пострадавших, но обследование территорий, оказавшихся под ударом, продолжается.
"Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно — ракеты С-300. В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", — также говорится в сообщении главы ОВА.
00:20:
Отбой тревоги в Харьковской области!
Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Харьковщине. В результате обстрела вечером 5 июня был поврежден трубопровод с аммиаком. В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.