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Ракетный удар по Харькову: в городе слышны взрывы

5 июня 2023 23:38
обновлено: 00:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ракетный удар по Харькову: в городе слышны взрывы
Ракетный удар по Харькову
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не оставляет в покое украинские города. Сообщается, что оккупанты прибегли к атаке Харькова.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Название

23:45:

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу.

23:50:

Карта воздушных тревог по Украине. Фото: Скриншот

00:06:

Игорь Терехов сообщил, что в центре Харькова и в Слободском районе города есть прилеты.

ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации, сейчас момент без пострадавших, но обследование территорий, оказавшихся под ударом, продолжается.

"Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно — ракеты С-300. В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", — также говорится в сообщении главы ОВА.

00:20:

Отбой тревоги в Харьковской области!

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Харьковщине. В результате обстрела вечером 5 июня был поврежден трубопровод с аммиаком. В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.

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