Обстріл Харкова 18 квітня - постраждали 20 людей, є один загиблий

Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Зранку, 18 квітня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Харкова. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі, причому серед постраждалих — одна дитина.

Про це у Telegram повідомляють мер Харкова Ігор Терехов і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу Харкова 18 квітня зранку

Терехов поінформував, що ворожа ракета влучила по густонаселеному району Харкова. Зокрема, сталося влучання у багатоповерхівку, через що під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про першу кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Є інформація про пʼятьох постраждалих... Серед постраждалих ж малолітня дитина", — йдеться у повідомленні о 05:41.

Через декілька хвилин, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що вже є інформація про 20 постраждалих. О 05:51 Терехов написав, що надійшла інформація про одного загиблого у власній квартирі.

Нагадаємо, що вибухи у Харкові пролунали зранку. В місті було зафіксовано чотири прильоти.

Також ми писали, що паралельно з Харковом, росіяни атакували Дніпро. В місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.