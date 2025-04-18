Обстрел Харькова 18 апреля - пострадали 20 человек, есть один погибший

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Утром, 18 апреля, российские оккупанты совершили ракетный обстрел Харькова. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, причем среди пострадавших — один ребенок.

Об этом в Telegram сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Терехов проинформировал, что вражеская ракета попала по густонаселенному району Харькова. В частности, произошло попадание в многоэтажку, из-за чего под завалами могут быть люди.

Позже стало известно о первом количестве пострадавших в результате вражеской атаки.

"Есть информация о пяти пострадавших... Среди пострадавших же малолетний ребенок", — говорится в сообщении в 05:41.

Через несколько минут, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что уже есть информация о 20 пострадавших. В 05:51 Терехов написал, что поступила информация об одном погибшем в собственной квартире.

Напомним, что взрывы в Харькове прогремели утром. В городе было зафиксировано четыре прилета.

Также мы писали, что параллельно с Харьковом, россияне атаковали Днепр. В городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов.