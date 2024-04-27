Ракетний удар по Харкову — окупанти поранили жінку
Російські загарбники в ніч проти суботи, 27 квітня, завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждала жінка середнього віку, їй надають медичну допомогу.
Про це повідомляє видання "Суспільне".
Наслідки ракетної атаки на Харків 27 квітня
За даними видання, пацієнтці медичного закладу, біля якого вдарила ракета, уламками скла посікло голову. Лікарі надають їй необхідну допомогу.
Видання додає, що в кількох корпусах лікарні вибиті сотні вікон.
Нагадаємо, що в Харкові в ніч проти 27 квітня лунали вибухи під час ракетної атаки окупантів на область.
Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про "приліт" у Салтівському районі міста. За його словами, Росія влучила ракетою між корпусами медзакладу, вибухова хвиля повибивала там вікна.
Читайте Новини.LIVE!