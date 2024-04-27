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Ракетний удар по Харкову — окупанти поранили жінку

27 квітня 2024 02:18
оновлено: 02:32
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Інна Буряк
редактор
Ракетний удар по Харкову — окупанти поранили жінку
Працівники ДСНС врятували жінку. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники в ніч проти суботи, 27 квітня, завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждала жінка середнього віку, їй надають медичну допомогу.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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За даними видання, пацієнтці медичного закладу, біля якого вдарила ракета, уламками скла посікло голову. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Видання додає, що в кількох корпусах лікарні вибиті сотні вікон.

Нагадаємо, що в Харкові в ніч проти 27 квітня лунали вибухи під час ракетної атаки окупантів на область.

Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про "приліт" у Салтівському районі міста. За його словами, Росія влучила ракетою між корпусами медзакладу, вибухова хвиля повибивала там вікна.

Харків
лікарні
окупанти
ракети
люди
атака
поранення

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