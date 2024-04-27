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Росія атакувала Харків, є руйнування — Синєгубов

27 квітня 2024 01:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія атакувала Харків, є руйнування — Синєгубов
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під повітряної тривоги вночі 27 квітня російські окупанти аткували Харків, під обстріл потрапив Салтівський район міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але у місті пошкоджена нежитлова інфраструктура. 

Про це у суботу, 27 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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О першій годині ночі Синєгубов написав, що наразі немає постраждалих. На місці удару працюють всі єкстренні служби.  

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Скриншот з Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

вибух
Харків
повітряна тривога

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