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Під повітряної тривоги вночі 27 квітня російські окупанти аткували Харків, під обстріл потрапив Салтівський район міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але у місті пошкоджена нежитлова інфраструктура.

Про це у суботу, 27 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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О першій годині ночі Синєгубов написав, що наразі немає постраждалих. На місці удару працюють всі єкстренні служби.