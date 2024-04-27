Росія атакувала Харків, є руйнування — Синєгубов
27 квітня 2024 01:12
Фото ілюстративне
Під повітряної тривоги вночі 27 квітня російські окупанти аткували Харків, під обстріл потрапив Салтівський район міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але у місті пошкоджена нежитлова інфраструктура.
Про це у суботу, 27 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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О першій годині ночі Синєгубов написав, що наразі немає постраждалих. На місці удару працюють всі єкстренні служби.
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