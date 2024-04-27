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Ракетный удар по Харькову — оккупанты ранили женщину

27 апреля 2024 02:18
обновлено: 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетный удар по Харькову — оккупанты ранили женщину
Работники ГСЧС спасли женщину. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики в ночь на субботу, 27 апреля, нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела пострадала женщина средних лет, ей оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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По данным издания, пациентке медицинского учреждения, возле которого ударила ракета, обломками стекла посекло голову. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Издание добавляет, что в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон.

Напомним, что в Харькове в ночь на 27 апреля раздавались взрывы во время ракетной атаки оккупантов на область.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о "прилете" в Салтовском районе города. По его словам, Россия попала ракетой между корпусами медучреждения, взрывная волна выбила там окна.

Харьков
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ранение

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