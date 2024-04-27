Ракетный удар по Харькову — оккупанты ранили женщину
Российские захватчики в ночь на субботу, 27 апреля, нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела пострадала женщина средних лет, ей оказывают медицинскую помощь.
Об этом сообщает издание "Суспільне".
Последствия ракетной атаки на Харьков 27 апреля
По данным издания, пациентке медицинского учреждения, возле которого ударила ракета, обломками стекла посекло голову. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
Издание добавляет, что в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон.
Напомним, что в Харькове в ночь на 27 апреля раздавались взрывы во время ракетной атаки оккупантов на область.
Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о "прилете" в Салтовском районе города. По его словам, Россия попала ракетой между корпусами медучреждения, взрывная волна выбила там окна.
Читайте Новини.LIVE!