Ракетная атака на Харьков сейчас 17 мая — повторные взрывы

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: Xinhua News

Взрывы в Харькове сейчас 17 мая раздаются повторно. Теперь российские захватчики бьют по городу ракетами, до этого пускали "шахеды".

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Ракетная атака на Харьков 17 мая

"Ракетный удар по Харькову!" — написал глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

По информации Синегубова, зафиксировали попадания в Основянском и Новобаварском районах города. На данный момент без пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что взрывы в Харькове гремели вечером 16 мая. Синегубов сообщил о попадании в Холодногоровском районе города.

Также позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете в Основянском районе, в результате чего загорелся пожар.