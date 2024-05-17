Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Ракетный удар по Харькову – продолжается мощная атака на город arrow

Ракетный удар по Харькову – продолжается мощная атака на город

17 мая 2024 00:17
обновлено: 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетная атака на Харьков сейчас 17 мая — повторные взрывы
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: Xinhua News
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 17 мая раздаются повторно. Теперь российские захватчики бьют по городу ракетами, до этого пускали "шахеды".

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Ракетная атака на Харьков 17 мая

"Ракетный удар по Харькову!" — написал глава ОВА.

Ракетная атака на Харьков сейчас 17 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

По информации Синегубова, зафиксировали попадания в Основянском и Новобаварском районах города. На данный момент без пострадавших.

Последствия атаки на Харьков в ночь на 17 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что взрывы в Харькове гремели вечером 16 мая. Синегубов сообщил о попадании в Холодногоровском районе города.

Также позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете в Основянском районе, в результате чего загорелся пожар.

Харьков
взрыв
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
ракеты
опасность
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ