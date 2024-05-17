Ракетная атака на Харьков сейчас 17 мая — повторные взрывы

Ракетный удар по Харькову – продолжается мощная атака на город
17 мая 2024 00:17
обновлено: 00:56
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: Xinhua News
Взрывы в Харькове сейчас 17 мая раздаются повторно. Теперь российские захватчики бьют по городу ракетами, до этого пускали "шахеды".
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
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"Ракетный удар по Харькову!" — написал глава ОВА.
По информации Синегубова, зафиксировали попадания в Основянском и Новобаварском районах города. На данный момент без пострадавших.
Напомним, что взрывы в Харькове гремели вечером 16 мая. Синегубов сообщил о попадании в Холодногоровском районе города.
Также позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете в Основянском районе, в результате чего загорелся пожар.
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