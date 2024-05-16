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"Шахеди" атакують Харків — гучні вибухи в місті

16 травня 2024 23:26
оновлено: 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 16 травня — Терехов попереджає містян про загрозу
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: twitter.com/ukraine_map
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 16 травня пролунали під час атаки ударних безпілотників. Місцевих мешканців закликають бути обережними, можливі повторні вибухи. 

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 16 травня

"Харків — обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів", — зазначив Терехов.

Вибухи в Харкові зараз 16 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті працюють сили ППО. Він закликав містян не виходити з укриттів.

Вибухи в Харкові зараз 16 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Крім того, за останньою інформацією, виявили влучання в Холодногорівському районі міста. Зайнялася пожежа.

Наслідки атаки на Харків зараз 16 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Наразі частину Україну обліпила повітряна тривога. Йдеться про такі області:

  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 16 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали Харків і вночі, 16 травня. Лунали сильні вибухи.

Також Синєгубов розповів, що під прицілом ворога за минулу добу в Харківській області опинилися переважно житлові будинки, а також медична установа та будівля гуртожитку. Внаслідок атак 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула.

Харків
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Харківська область
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Ігор Терехов
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