Вибухи в Харкові зараз 16 травня — Терехов попереджає містян про загрозу

Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: twitter.com/ukraine_map

Вибухи в Харкові зараз 16 травня пролунали під час атаки ударних безпілотників. Місцевих мешканців закликають бути обережними, можливі повторні вибухи.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 16 травня

"Харків — обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів", — зазначив Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті працюють сили ППО. Він закликав містян не виходити з укриттів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Крім того, за останньою інформацією, виявили влучання в Холодногорівському районі міста. Зайнялася пожежа.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Наразі частину Україну обліпила повітряна тривога. Йдеться про такі області:

Харківська,

Полтавська,

Сумська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали Харків і вночі, 16 травня. Лунали сильні вибухи.

Також Синєгубов розповів, що під прицілом ворога за минулу добу в Харківській області опинилися переважно житлові будинки, а також медична установа та будівля гуртожитку. Внаслідок атак 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула.