Вибухи в Харкові зараз 16 травня — Терехов попереджає містян про загрозу

"Шахеди" атакують Харків — гучні вибухи в місті
Вибухи в Харкові зараз 16 травня пролунали під час атаки ударних безпілотників. Місцевих мешканців закликають бути обережними, можливі повторні вибухи.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 16 травня
"Харків — обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів", — зазначив Терехов.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті працюють сили ППО. Він закликав містян не виходити з укриттів.
Крім того, за останньою інформацією, виявили влучання в Холодногорівському районі міста. Зайнялася пожежа.
Наразі частину Україну обліпила повітряна тривога. Йдеться про такі області:
- Харківська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Херсонська.
Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали Харків і вночі, 16 травня. Лунали сильні вибухи.
Також Синєгубов розповів, що під прицілом ворога за минулу добу в Харківській області опинилися переважно житлові будинки, а також медична установа та будівля гуртожитку. Внаслідок атак 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула.
Читайте Новини.LIVE!