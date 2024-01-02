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Ракетний удар по Харкову — Синєгубов розповів про постраждалих

2 січня 2024 09:05
оновлено: 09:08
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Ракетний удар по Харкову — Синєгубов розповів про постраждалих
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: пресслужба ХОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Близько 07:30 2 січня окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок атаки постраждали десять людей, ще одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Оновлено 09:07. Медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ — 16 осіб. 

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За словами Синєгубова, сьогодні зранку окупанти вдарили по центральній частині міста Харків, зокрема по Шевченківському районі. Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих.

"Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів", — розповів начальник ОВА. 

Наразі інформація оновлюється, а також встановлюються типи ракет, якими вдарили по Харкову росіяни, за попередньою інформацією, це були ракети С-300. Служби продовжують огляд місць ударів. 

Інші обстріли Харкова упродовж доби

Як відомо, упродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 

"Авіаційних ударів ворог завдав в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району", — додав Синєгубов. 

Також вчора о 14:16 та 21:22 росіяни обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Там пошкоджено два приватні будинки, магазин, господарчі споруди, автомобіль. На щастя, жертв і постраждалих немає.

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Нагадаємо, повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків. 

Додамо, що загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. 

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