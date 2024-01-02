Ракетный удар по Харькову — Синегубов рассказал о пострадавших

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: пресс-служба ХОВА

Около 07:30 2 января оккупанты нанесли удары по центральной части города Харькова. В результате атаки пострадали десять человек, еще один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обновлено 09:07. Медики оказывают помощь 22 раненым, госпитализировали в медицинские учреждения 16 человек.

По словам Синегубова, сегодня утром оккупанты ударили по центральной части города Харьков, в частности по Шевченковскому району. На сегодня известно о десяти пострадавших.

"Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей", — рассказал начальник ОВА.

Пока информация обновляется, а также устанавливаются типы ракет, которыми ударили по Харькову россияне, по предварительной информации, это были ракеты С-300. Службы продолжают осмотр мест ударов.

Другие обстрелы Харькова в течение суток

Как известно, в течение суток артиллерийские и минометные удары враг нанес по около 20 населенным пунктам Харьковской области, в частности: по Казачьей Лопани Харьковского района; Волчанску, Бударкам Чугуевского района; Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Берестово Купянского района.

"Авиационные удары враг нанес в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеривки Купянского района; Чернещины Изюмского района", — добавил Синегубов.

Также вчера в 14:16 и 21:22 россияне обстреляли Волчанск Чугуевского района. Там повреждены два частных дома, магазин, хозяйственные постройки, автомобиль. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.

Добавим, что захватчики ударили по центральной части Харькова. По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.