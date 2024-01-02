Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Ракетный удар по Харькову — Синегубов рассказал о пострадавших arrow

Ракетный удар по Харькову — Синегубов рассказал о пострадавших

2 января 2024 09:05
обновлено: 09:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетный удар по Харькову — Синегубов рассказал о пострадавших
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: пресс-служба ХОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Около 07:30 2 января оккупанты нанесли удары по центральной части города Харькова. В результате атаки пострадали десять человек, еще один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Ракетный удар по Харькову: что известно

Обновлено 09:07. Медики оказывают помощь 22 раненым, госпитализировали в медицинские учреждения 16 человек.

null

По словам Синегубова, сегодня утром оккупанты ударили по центральной части города Харьков, в частности по Шевченковскому району. На сегодня известно о десяти пострадавших.

"Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей", — рассказал начальник ОВА.

Пока информация обновляется, а также устанавливаются типы ракет, которыми ударили по Харькову россияне, по предварительной информации, это были ракеты С-300. Службы продолжают осмотр мест ударов.

Другие обстрелы Харькова в течение суток

Как известно, в течение суток артиллерийские и минометные удары враг нанес по около 20 населенным пунктам Харьковской области, в частности: по Казачьей Лопани Харьковского района; Волчанску, Бударкам Чугуевского района; Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Берестово Купянского района.

"Авиационные удары враг нанес в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеривки Купянского района; Чернещины Изюмского района", — добавил Синегубов.

Также вчера в 14:16 и 21:22 россияне обстреляли Волчанск Чугуевского района. Там повреждены два частных дома, магазин, хозяйственные постройки, автомобиль. К счастью, жертв и пострадавших нет.

null

Напомним, воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.

Добавим, что захватчики ударили по центральной части Харькова. По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме