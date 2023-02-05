Прокуратура расследует ракетный удар по центру Харькова

Ракетный удар по Харькову

Российские оккупанты в воскресенье, 5 февраля, нанесли ракетный удар по центру Харькова. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения обычаев и законов войны.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Ракетный удар

В материалах следствия говорится, что 5 февраля 2023 около 08:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник. Другая вражеская ракета попала возле жилого дома.

"Пострадали четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина. По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупационные войска утром 5 февраля нанесли ракетный удар по центру Харькова. Три человека получили ранения. В результате попадания в жилую застройку в центре города утром 5 февраля возник пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.