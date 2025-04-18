Обстріл Харкова 18 квітня — кількість постраждалих зросла до 40, пошкоджено понад 20 будинків

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

Цього ранку, 18 квітня, росіяни завдали чотири ракетні удари по Харкову. Наразі кількість постраждалих знову зросла, також відомо про десятки пошкоджених будинків.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про обстріл Харкова 18 квітня

"Постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних. Поранених вже 28", — йдеться у повідомленні о 06:43.

Через декілька хвилин Терехов уточнив, що постраждалих вже 40. Водночас цю ж інформацію підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість жертв ракетного удару по Харкову зросла до 40 людей, серед яких один загиблий. Профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів на місці влучаннь", — написав він.

Варто зауважити, що в одному з повідомлень Синєгубова вказано, що серед постраждалих дві дитини — одній з них 4 роки, іншій 2,8 року.

Дані Синєгубова щодо наслідків атаки по Харкову. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько 5 ранку у Харкові зафіксували чотири прильоти. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок. Перед цим військові попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації.

Також ми писали, що окрім Харкова, під ракетним ударом опинився Дніпро. В місті чули щонайменше 5 вибухів.