Обстрел Харькова 18 апреля — количество пострадавших возросло до 40, повреждено более 20 домов

Разрушенный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Харьковская ОВА

Этим утром, 18 апреля, россияне нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Сейчас количество пострадавших снова возросло, также известно о десятках поврежденных домов.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных. Раненых уже 28", — говорится в сообщении в 06:43.

Через несколько минут Терехов уточнил, что пострадавших уже 40. В то же время эту же информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Количество жертв ракетного удара по Харькову возросло до 40 человек. Среди которых один погибший. Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов на месте попаданий", — написал он.

Стоит заметить, что в одном из сообщений Синегубова указано, что среди пострадавших два ребенка - одному из них 4 года, другому 2,8 лет.

Данные Синегубова относительно последствий атаки по Харькову. Фото: скриншот

Напомним, что около 5 утра, в Харькове зафиксировали четыре прилета. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. Перед этим военные предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации.

Также мы писали, что кроме Харькова, под ракетным ударом оказался Днепр. В городе слышали по меньшей мере 5 взрывов.