Окупанти обстріляли Харків 23 січня

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Ілюстративне фото: wikipedia

Росіяни здійснили чергову атаку по Харкову сьогодні зранку, 23 січня. В місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Вранці ворог здійснив масовану атаку по Україні. У Харкові лунали гучні вибухи і стало відомо про перші руйнування. Терехов вказує, що внаслідок ворожого удару в місті повністю зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку.

Наразі на місце обстрілу прибули екстрені служби і триває розбір завалів, щоб знайти людей.

"В одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", — зазначив Терехов.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, у Києві пролунала серія потужних вибухів уранці 23 січня. Внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі.

Додамо, внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Крім того, поранень зазнали жінки та діти.

Також місцеві жителі Павлограда повідомляють, що на Дніпропетровщині чули гучні вибухи вранці 23 січня.