Оккупанты обстреляли Харьков 23 января

Разрушенный в результате обстрела дом. Иллюстративное фото: wikipedia

Россияне совершили очередную атаку по Харькову сегодня утром, 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Утром враг совершил массированную атаку по Украине. В Харькове раздавались громкие взрывы и стало известно о первых разрушениях. Терехов указывает, что в результате вражеского удара в городе полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

На место обстрела прибывали экстренные службы и продолжается разбор завалов, чтобы найти людей.

"В одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", — отметил Терехов.

Скриншот поста Терехова

Напомним, в Киеве прогремела серия мощных взрывов утром 23 января. В результате падения обломков зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.

Также местные жители Павлограда сообщают, что в Днепропетровской области также слышали громкие взрывы утром 23 января.