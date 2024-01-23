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Утренний обстрел Харькова — в городе разрушен подъезд дома

23 января 2024 07:51
обновлено: 07:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты обстреляли Харьков 23 января
Разрушенный в результате обстрела дом. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне совершили очередную атаку по Харькову сегодня утром, 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Утром враг совершил массированную атаку по Украине. В Харькове раздавались громкие взрывы и стало известно о первых разрушениях. Терехов указывает, что в результате вражеского удара в городе полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

На место обстрела прибывали экстренные службы и продолжается разбор завалов, чтобы найти людей.

"В одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", — отметил Терехов.

Скриншот сообщения Терехова
Скриншот поста Терехова

Напомним, в Киеве прогремела серия мощных взрывов утром 23 января. В результате падения обломков зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.

Также местные жители Павлограда сообщают, что в Днепропетровской области также слышали громкие взрывы утром 23 января.

война
Харьков
взрыв
Украина
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