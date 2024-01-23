Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові внаслідок обстрілів горить газопровід arrow

У Харкові внаслідок обстрілів горить газопровід

23 січня 2024 07:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Харкова 23 січня — окупанти пошкодили газопровід
Пожежа на газопроводі. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Крім того, поранень зазнали жінки та діти. 

Про це повідомив  керівник слідчого управління поліції Сергій Болвінов. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харкова 23 січня

Сьогодні окупанти чотири рази вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.

За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Нагадаємо, сьогодні зранку по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Дніпропетровській та Сумській областях

У столиці внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі. Вже відомо про першого пораненого. 

Харків
обстріли
газопровід
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі