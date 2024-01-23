Обстріли Харкова 23 січня — окупанти пошкодили газопровід

Пожежа на газопроводі. Фото: скриншот з відео

Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Крім того, поранень зазнали жінки та діти.

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Сергій Болвінов.

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Наслідки обстрілів Харкова 23 січня

Сьогодні окупанти чотири рази вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.

За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Нагадаємо, сьогодні зранку по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Дніпропетровській та Сумській областях.

У столиці внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі. Вже відомо про першого пораненого.