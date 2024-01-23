Обстріли Харкова 23 січня — окупанти пошкодили газопровід

У Харкові внаслідок обстрілів горить газопровід
Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Крім того, поранень зазнали жінки та діти.
Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Сергій Болвінов.
Наслідки обстрілів Харкова 23 січня
Сьогодні окупанти чотири рази вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.
За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.
Нагадаємо, сьогодні зранку по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Дніпропетровській та Сумській областях.
У столиці внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі. Вже відомо про першого пораненого.
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