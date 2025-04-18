Обстріл Харкова 18 квітня — постраждали 26 людей, пошкоджено 15 будинків

Наслідки одного з попередніх обстрілів Харкова. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Внаслідок ракетного удару по Харкову кількість постраждалих продовжує зростати. Крім того, відомо, що пошкоджено багато житлових будинків.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі. І вже 26 постраждалих", — йдеться у повідомленні о 06:10.

Через декілька хвилин Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, постраждали 15 багатоквартирних будинків. Наразі триває обстеження ураженої території.

Нагадаємо, що приблизно о п'ятій ранку ворог запустив по Харкову чотири ракети. В одному ж повідомлень Терехов інформував, що крім постраждалих, є інформація про одного загиблого.

Також ми писали, що цього ранку під ракетною атакою опинилося Дніпро. У цьому місті пролунало щонайменше 5 вибухів.