Обстрел Харькова 18 апреля — пострадали 26 человек, повреждены 15 домов

Последствия одного из предыдущих обстрелов Харькова. Фото: Telegram Олега Синегубова

В результате ракетного удара по Харькову количество пострадавших продолжает расти. Кроме того, известно, что повреждено много жилых домов.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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"По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие. И уже 26 пострадавших", — говорится в сообщении в 06:10.

Через несколько минут Терехов уточнил, что по предварительной информации, пострадали 15 многоквартирных домов. Сейчас продолжается обследование пораженной территории.

Напомним, что примерно в пять утра враг запустил по Харькову четыре ракеты. В одном же сообщений Терехов информировал, что кроме пострадавших, есть информация об одном погибшем.

Также мы писали, что этим утром под ракетной атакой оказался Днепр. В этом городе прозвучало по меньшей мере 5 взрывов.