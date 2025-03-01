Обстріл Харкова 1 березня — зафіксовано 9 влучань дронами

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

В ніч з 28 лютого проти 1 березня, російські окупанти атакували Харків ударними дронами. В місті зафіксовано щонайменше 9 влучань. —

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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"Щонайменше дев'ять влучань було нанесено росіянами по місту Харків. Влучання по Холодногірському, Шевченківському, Київському районах. Зокрема, влучання і біля багатоповерхових житлових будинків, і комерційна нерухомість, і біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС", — сказав Чубенко.

Він зазначив, що інформація щодо постраждалих збирається та уточнюється. Водночас поранених немає.

Проте трохи пізніше, мер Харкова Ігор Терехов уточнив кількість постраждалих. Згідно допису міського голови, станом на 01:47 кількість постраждалих людей у місті збільшилася з п'яти до семи осіб.

Далі Чубенко поінформував, що за попередніми даними, ворог для атаки по місту використав дрони типу "Герань" або ж "Шахед". Наразі уламки вилучають, після чого буде встановлюватися тип безпілотників.

"За фактом цього воєнного злочину вже відкрито кримінальне провадження, працюють прокурори, слідчі, з урахуванням безпекових факторів", — резюмував речник прокуратури.

Нагадаємо, що декілька годин тому у Харкові на тлі атаки ворожих дронів було чути багато вибухів.

Також ми писали, що вночі було оголошено повітряну тривогу у Києві. Причиною цього стали ворожі БпЛА. Пізніше було чути звуки вибухів.