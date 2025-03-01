Обстрел Харькова 1 марта — зафиксировано 9 попаданий дронами

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

В ночь с 28 февраля на 1 марта, российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами. В городе зафиксировано по меньшей мере 9 попаданий.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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"По меньшей мере девять попаданий было нанесено россиянами по городу Харьков. Попадания по Холодногорскому, Шевченковскому, Киевскому районам. В частности, попадания и возле многоэтажных жилых домов, и коммерческая недвижимость, и возле одной из крупных больниц. Также повреждена АЗС", — сказал Чубенко.

Он отметил, что информация о пострадавших собирается и уточняется. В то же время раненых нет.

Однако чуть позже, мэр Харькова Игорь Терехов уточнил количество пострадавших. Согласно сообщению городского головы, по состоянию на 01:47 количество пострадавших людей в городе увеличилось с пяти до семи человек.

Далее Чубенко сообщил, что по предварительным данным, враг для атаки по городу использовал дроны типа "Герань" или "Шахед". Сейчас обломки изымают, после чего будет устанавливаться тип беспилотников.

"По факту этого военного преступления уже открыто уголовное производство, работают прокуроры, следователи, с учетом факторов безопасности", — резюмировал представитель прокуратуры.

Напомним, что несколько часов назад в Харькове на фоне атаки вражеских дронов было слышно много взрывов.

Также мы писали, что ночью была объявлена воздушная тревога в Киеве. Причиной этого стали вражеские БпЛА. Позже были слышны звуки взрывов.