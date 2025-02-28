Обстріл Харкова 28 лютого - у місті прильоти дронів

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Ввечері, 28 лютого, російські окупанти завдали декілька ударів дронами по Харкову. Зокрема, ворожі прильоти зафіксовано у декількох районах.

Про це у Telegram повідомляють мер міста Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Починаючи з 22:53 у Харкові було чути звуки вибухів. Як поінформував Терехов, перший удар за попередніми даними, було скоєно по центральній частині міста у районі житлової забудови.

"За попередніми даними, ворог вдарив безпілотником по Київському району. На цю хвилину - без постраждалих. Загроза місту залишається", — уточнив Синєгубов через кілька хвилин.

Вже о 23:02 у місті був новий приліт. На цей раз, за попередніми даними, у Шевченківському районі в знову поряд з житловими багатоповерхівками.

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