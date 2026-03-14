Головна Харків РФ атакувала дроном приміський поїзд на Харківщині

РФ атакувала дроном приміський поїзд на Харківщині

Дата публікації: 14 березня 2026 09:38
Пошкоджений поїзд на Харківщині. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Російські війська завдали удару по приміському поїзді на Харківщині у ніч проти 14 березня. Машиніст і його помічник отримали уламкові поранення, але їм надали всю необхідну допомогу на місці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

Кулеба розповів, що армія РФ атакувала поїзд дроном. За попередньою інформацію, пасажири не постраждали. Проте машиніст та йго пімчник отримали уламкові поранення — медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Крім того, напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. За словами міністра, локомотивна бригада завчасно була евакуйована і обійшлося без постраждалих. 

"Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди Укрзалізниці продовжують рух", — зазначив Олексій Кулеба. 

Зазначимо, 13 березня росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. В результаті загинув 53-річний водій, а ще троє людей отримали поранення. 

А 12 березня армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині. Внаслідок вибуху були пошкоджені тепловози, залізнична колія та будівля станції.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
