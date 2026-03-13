Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині

Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 13:53
Обстріл Харківщини 13 березня — росіяни вдарили по автобусу
Пошкоджений автобус на Харківщині. Фото: Нацполіція

Російські війська 13 березня атакували рейсовий автобус у Харківській області. Внаслідок цього загинув водій транспортного засобу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Національній поліції України. 

Реклама
Читайте також:

Удар по Харківській області 13 березня

Правоохоронці розповіли, що внаслідок удару на Харківщині пошкоджено рейсовий автобус Бурлук — Харків. Там перебували 15 пасажирів. В результаті загинув 53-річний водій, а ще троє людей отримали поранення. 

Удар по автобусу на Харківщині 13 березня
Пошкоджений автобус після обстрілів. Фото: Нацполіція

Зазначається, що влучання сталося поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Там також пошкоджено приватні домоволодіння та постраждав 73-річний місцевий мешканець. 

Обстріли Харківщини 13 березня
Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Нацполіція
Атака на Харківщині 13 березня
Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: Нацполіція

"На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти поліції. Поліцейські документують воєнний злочин армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Останні обстріли України

За даними Повітряних сил у ніч проти 13 березня росіяни випустили по Україні 126 дронів та одну ракету. Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних дронів на семи локаціях.

Так, ворог атакував дроном бібліотеку на Чернігівщині. Пошкодження також дістали також прилеглі житлові будинки та адміністративні будівлі.

Крім того, Росія вдарила по житловій забудові у Балаклії. Внаслідок атаки частково пошкоджені три житлові будинки.

Харківська область обстріли автобуси війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації