Обстріл Харківщини 13 березня — росіяни вдарили по автобусу

Пошкоджений автобус на Харківщині. Фото: Нацполіція

Російські війська 13 березня атакували рейсовий автобус у Харківській області. Внаслідок цього загинув водій транспортного засобу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Національній поліції України.

Реклама

Читайте також:

Удар по Харківській області 13 березня

Правоохоронці розповіли, що внаслідок удару на Харківщині пошкоджено рейсовий автобус Бурлук — Харків. Там перебували 15 пасажирів. В результаті загинув 53-річний водій, а ще троє людей отримали поранення.

Пошкоджений автобус після обстрілів. Фото: Нацполіція

Зазначається, що влучання сталося поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Там також пошкоджено приватні домоволодіння та постраждав 73-річний місцевий мешканець.

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Нацполіція

Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: Нацполіція

"На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти поліції. Поліцейські документують воєнний злочин армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Останні обстріли України

За даними Повітряних сил у ніч проти 13 березня росіяни випустили по Україні 126 дронів та одну ракету. Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних дронів на семи локаціях.

Так, ворог атакував дроном бібліотеку на Чернігівщині. Пошкодження також дістали також прилеглі житлові будинки та адміністративні будівлі.

Крім того, Росія вдарила по житловій забудові у Балаклії. Внаслідок атаки частково пошкоджені три житлові будинки.