РФ атаковала дроном пригородный поезд на Харьковщине

Поврежденный поезд на Харьковщине. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Российские войска нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области в ночь на 14 марта. Машинист и его помощник получили осколочные ранения, но им оказали помощь на месте.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Реклама

Обстрел поезда в Харьковской области

Кулеба рассказал, что армия РФ атаковала поезд дроном. По предварительной информации, пассажиры не пострадали. Однако машинист и его помощник получили осколочные ранения — медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Пожар в поезде после обстрелов. Фото:

t.me/OleksiiKuleba

Поврежденный поезд. Фото:

t.me/OleksiiKuleba

Последствия обстрела поезда. Фото:

t.me/OleksiiKuleba

Кроме того, накануне ночью в Криворожском районе Россия также ударила беспилотником по территории станции. Поврежден локомотив. По словам министра, локомотивная бригада заблаговременно была эвакуирована и обошлось без пострадавших.

"Несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда Укрзализныци продолжают движение", — отметил Алексей Кулеба.

Отметим, 13 марта россияне ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В результате погиб 53-летний водитель, а еще три человека получили ранения.

А 12 марта армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях. В результате взрыва были повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.