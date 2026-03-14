Главная Харьков РФ атаковала дроном пригородный поезд на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 09:38
Поврежденный поезд на Харьковщине. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Российские войска нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области в ночь на 14 марта. Машинист и его помощник получили осколочные ранения, но им оказали помощь на месте.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кулеба рассказал, что армия РФ атаковала поезд дроном. По предварительной информации, пассажиры не пострадали. Однако машинист и его помощник получили осколочные ранения — медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Обстріл поїзда на Харківщині 14 березня
Пожар в поезде после обстрелов. Фото:
Росіяни атакували поїзд на Харківщині
Поврежденный поезд. Фото:
Атака на поїзд на Харківщині
Последствия обстрела поезда. Фото:
Кроме того, накануне ночью в Криворожском районе Россия также ударила беспилотником по территории станции. Поврежден локомотив. По словам министра, локомотивная бригада заблаговременно была эвакуирована и обошлось без пострадавших.

"Несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда Укрзализныци продолжают движение", — отметил Алексей Кулеба.

Отметим, 13 марта россияне ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В результате погиб 53-летний водитель, а еще три человека получили ранения.

А 12 марта армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях. В результате взрыва были повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.

Укрзализныця поезда Харьковская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
