РФ атаковала дроном пригородный поезд на Харьковщине
Российские войска нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области в ночь на 14 марта. Машинист и его помощник получили осколочные ранения, но им оказали помощь на месте.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Обстрел поезда в Харьковской области
Кулеба рассказал, что армия РФ атаковала поезд дроном. По предварительной информации, пассажиры не пострадали. Однако машинист и его помощник получили осколочные ранения — медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Кроме того, накануне ночью в Криворожском районе Россия также ударила беспилотником по территории станции. Поврежден локомотив. По словам министра, локомотивная бригада заблаговременно была эвакуирована и обошлось без пострадавших.
"Несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда Укрзализныци продолжают движение", — отметил Алексей Кулеба.
Отметим, 13 марта россияне ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В результате погиб 53-летний водитель, а еще три человека получили ранения.
А 12 марта армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях. В результате взрыва были повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.
