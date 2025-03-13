Обстріл Харкова 13 березня — є пошкодження та постраждалі

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС Харківщини

Ввечері 13 березня російські окупанти атакували Харків дронами. Внаслідок атаки зафіксовано декілька влучань, пошкоджено скління будинків та є постраждалі.

Про це повідомляє Telegram ДСНС.

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У ДСНС розповіли, що приблизно о 20:40 російські окупанти здійснили масовану атаку дронами по Харкову. Зокрема, зафіксовано три влучання на відкритих територіях у різних районах міста.

"За попередньою інформацією медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок одного з вибухів 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що внаслідок четвертого удару виникла пожежа у нежитловій споруді. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували вогонь.

Крім того, в коментарі Новини.LIVE речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що ворог використав для атаки по Харкову безпілотник "Герань-2".

За словами Чубенко, в Основ'яновському районі російський безпілотник влучив біля приватної жилої забудови. Через це поранення отримали 7 людей, серед них четверо дітей віком від 11 місяців до 8 років. Крім того, в цьому районі зафіксовано влучання по складському приміщенню транспортної інфраструктури.

Що стосується Новобаварського та Немишлянського районів, там удари прийшлися по відкритій парковій зоні.

Нагадаємо, що, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ударів РФ в місті пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.

Також ми писали, що в ніч проти 13 березня мешканці Києва бачили в небі яскравий спалах. Об'єкт рухався, після чого було чути вибух, а потім й виник спалах. Дослідники пояснюють, що це, ймовірно, було падіння метеорита.