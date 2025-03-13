Обстрел Харькова 13 марта — есть повреждения и пострадавшие

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером 13 марта российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате атаки зафиксировано несколько попаданий, повреждено остекление домов и есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram ГСЧС.

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Обстрел Харькова вечером 13 марта

В ГСЧС рассказали, что примерно в 20:40 российские оккупанты совершили массированную атаку дронами по Харькову. В частности, зафиксировано три попадания на открытых территориях в разных районах города.

"По предварительной информации медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате одного из взрывов 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина. Также повреждено остекление трех частных домов", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что в результате четвертого удара возник пожар в нежилом здании. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали огонь.

Кроме того, в комментарии Новини.LIVE представитель Харьковской областной прокураторы Дмитрий Чубенко рассказал, что враг использовал для атаки по Харькову беспилотник "Герань-2".

По словам Чубенко, в Основьяновском районе российский беспилотник попал возле частной жилой застройки. Из-за этого ранения получили 7 человек, среди них четверо детей в возрасте от 11 месяцев до 8 лет. Кроме того, в этом районе зафиксировано попадание по складскому помещению транспортной инфраструктуры.

Что касается Новобаварского и Немышлянского районов, там удары пришлись по открытой парковой зоне.

Напомним, что, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ударов РФ в городе повреждено не менее 10 частных домов.

Также мы писали, что в ночь на 13 марта жители Киева видели в небе яркую вспышку. Объект двигался, после чего был слышен взрыв, а потом и возникла вспышка. Исследователи объясняют, что это, вероятно, было падение метеорита.