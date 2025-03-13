Наслідки атаки БпЛА на Харків увечері 13 березня 2025 року

У Харкові через обстріл пошкоджено щонайменше 10 будинків
Унаслідок обстрілу Харкова ввечері в четвер, 13 березня, зазнали пошкоджень щонайменше десять приватних будинків. Росіяни завдали чотирьох ударів по Новобаварському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.
Про це в коментарі Новинам.LIVE повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Наслідки атаки на Харков увечері 13 березня
"Станом на зараз маємо десять приватних будинків, які пошкоджено. Крім цього, звернулися по медичну допомогу сім осіб, серед яких чотири дитини. У них гостра реакція на стрес", — зазначив мер.
Наразі на місцях влучень працюють комунальні служби. Унаслідок атаки вибило вікна. Також є влучання уламків у дахи приватних будинків.
За словами Ігоря Терехова, жодного військового об'єкта в цих районах немає.
Нагадаємо, увечері 13 березня в Харкові пролунали вибухи. РФ атакувала місто ударними безпілотниками.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 13 березня росіяни завдали дронових ударів по Ізюмському та Чугуївському районах Харківщини. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень навчальний заклад, адміністративні будівлі, лікарня, кафе та автомобілі.
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