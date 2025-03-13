Наслідки атаки БпЛА на Харків увечері 13 березня 2025 року

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок обстрілу Харкова ввечері в четвер, 13 березня, зазнали пошкоджень щонайменше десять приватних будинків. Росіяни завдали чотирьох ударів по Новобаварському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.

Про це в коментарі Новинам.LIVE повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"Станом на зараз маємо десять приватних будинків, які пошкоджено. Крім цього, звернулися по медичну допомогу сім осіб, серед яких чотири дитини. У них гостра реакція на стрес", — зазначив мер.

Наразі на місцях влучень працюють комунальні служби. Унаслідок атаки вибило вікна. Також є влучання уламків у дахи приватних будинків.

За словами Ігоря Терехова, жодного військового об'єкта в цих районах немає.

Нагадаємо, увечері 13 березня в Харкові пролунали вибухи. РФ атакувала місто ударними безпілотниками.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 13 березня росіяни завдали дронових ударів по Ізюмському та Чугуївському районах Харківщини. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень навчальний заклад, адміністративні будівлі, лікарня, кафе та автомобілі.