РФ атакувала Харків і область: є загибла та 22 постраждалих

Будинок після обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська протягом доби, 26 липня, атакували Харків і 15 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула 40-річна жінка, ще 22 людини постраждали. Серед постраждалих є дитина. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби та різні типи безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки ударів

У Харкові загинула 40-річна жінка. Поранень зазнали 54-річний чоловік і 10-річний хлопчик. Ще 14 людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них — 17-річна дівчина.

В Ізюмі постраждав 60-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали 72-річна та 66-річна жінки. У Лозовій така реакція виникла у 50-річної жінки та 29-річного чоловіка. У Золочеві вибухові поранення дістав 23-річний чоловік.

Росіяни атакували Шевченківський, Слобідський, Індустріальний та Основ’янський райони Харкова ракетами й безпілотниками.

Пошкодження після атак

У Харкові пошкоджено автомобіль і 20 приватних будинків. У Богодухівському районі під ударами опинилися адміністративна будівля, житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад і складське приміщення.

В Ізюмському районі пошкоджено склад, приватний будинок, АЗС та 40 гаражів. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, у Лозівському — також приватне домоволодіння. У Чугуївському районі постраждали амбулаторія та два автомобілі.

Чим атакували

Загалом по Харківщині ворог застосував дві ракети, сім КАБів, сім ФАБ-500, один дрон "Герань-2", 12 БпЛА "Молнія", чотири FPV-дрони та ще 22 безпілотники, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 47 889 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу в Україні зафіксували 264 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 11 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися поблизу Стариці та Лимана, а також у напрямках Ізбицького, Волохівки та Охрімівки. На Куп’янському напрямку російські війська тричі атакували в напрямках Куп’янська, Подолів та Курилівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 26 липня російські війська атакували Харків кількома типами безпілотників. У Шевченківському районі FPV-дрон на оптоволокні влучив в автомобіль хлібокомбінату — поранення отримав 43-річний водій. У Слобідському районі спочатку зафіксували удар "Шахедом" на відкритій території, а згодом і влучання дрона типу "Бандероль" у приватний житловий будинок.

Також Новини.LIVE писали, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.