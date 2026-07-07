РФ атакувала Харків КАБами: є загиблий та постраждалі

Наслідки удару КАБом по Харкову. Фото ілюстративне: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська вдень 7 липня завдали авіаудару по Харкову керованими авіабомбами. Під удар потрапив Шевченківський район міста. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще понад 10 звернулися по допомогу до медиків. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Удар по Харкову

За даними міського голови Ігоря Терехова, по Харкову вдарили три керовані авіабомби. Вибухи в місті пролунали близько 14:32. За кілька хвилин до цього Повітряні сили України попередили про пуски КАБ у напрямку Харкова.

Жертви атаки

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що після удару допомога медиків знадобилася 16 людям. Із них 11 отримали поранення, ще п'ятеро зазнали гострої реакції на стрес. Також відомо про загибель однієї людини.

Серед постраждалих — троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка та хлопчики віком 7 і 4 роки. У всіх трьох діагностували гостру реакцію на стрес. Після авіаудару чотирьох постраждалих госпіталізували. За інформацією керівника ОВА, двоє з них перебувають у тяжкому стані, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Ранковий удар

Вранці 7 липня російські війська також атакували Шевченківський район Харкова FPV-дроном на оптоволокні. За даними Харківської обласної прокуратури, безпілотник близько 7:25 влучив по території автозаправної станції.

Унаслідок удару 53-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці. Також пошкоджено паливороздавальну колонку. За цим фактом правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про воєнний злочин.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 20-річний хлопець отримав тяжкі мінно-вибухові травми після спроби розібрати невідомий предмет. Він знайшов його в полі та привіз додому. Поліція проводить перевірку та вкотре закликає не торкатися підозрілих знахідок, адже це може коштувати життя.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська зранку, 6 липня, продовжили атаки по одному з об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" у Харківській області після нічного комбінованого удару по Україні. На об’єкті спалахнула пожежа, внаслідок атаки постраждав працівник підприємства — йому надали домедичну допомогу, наразі він перебуває в лікарні.