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Головна Харків Удари дронами та ракетами по Харківщині: є загиблі та поранені

Удари дронами та ракетами по Харківщині: є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 09:55
Обстріл Харкова й області: троє загиблих, 16 поранених
Пожежа в с. Савинці. Фото: Харківська ОВА

Російські війська знову масовано атакували Харків і населені пункти області. У Київському районі ударний дрон влучив в автозаправну станцію. За минулу добу внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 16 отримали поранення. Ворог також пошкодив десятки цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Дрон влучив в АЗС

У Київському районі Харкова зафіксували влучання ударного безпілотника по автозаправній станції. Наразі всі обставини та наслідки атаки уточнюють.

Загиблі та поранені

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і ще вісім населених пунктів Харківської області. Унаслідок атак загинули троє людей, ще 16 постраждали.

  • У Харкові поранення отримали жінки віком 18, 40, 73 і 75 років, а також чоловіки 58, 59 і 74 років.
  • У Богодухові загинули чоловіки 35 і 42 років. Поранень зазнали жінки 26 і 40 років, а також 54-річний чоловік.
  • В Ізюмі загинув 19-річний хлопець. Постраждали жінки 39, 42, 48 і 61 років.
  • У селі Вільхуватка поранення отримали 68-річна жінка та 90-річний чоловік.
  • Крім того, у Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 20-річний чоловік.

Пошкодження від атак

У Харкові пошкоджено АЗС, два автомобілі, магазин і автомийку. У Богодухівському районі пошкоджені два магазини, п'ять автомобілів, багатоквартирний і приватні будинки, АЗС у Богодухові, а також господарські споруди в селі Одноробівка. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки у Вільхуватці та Раївці.В Ізюмському районі пошкоджено дві АЗС, шість автомобілів, приватний будинок і кілька будівель у Капитолівці, Савинцях та Барвінковому.

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Чим атакував ворог

За даними обласної влади, протягом доби російські війська застосували:

  • 1 реактивну систему залпового вогню; 
  • 4 керовані авіабомби; 
  • 1 безпілотник типу "Герань-2"; 
  • 5 дронів типу "Молнія"; 
  • 2 FPV-дрони; 
  • 43 безпілотники, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 49 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже 44 191 евакуйованого.

Ситуація на фронті

На фронті за минулу добу зафіксували 256 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак, а на Куп'янському — ще дві.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові після російського удару частково зруйнована автозаправна станція в Індустріальному районі. Через шум холодильного обладнання працівники не почули наближення безпілотника й дізналися про атаку лише в момент удару.

Також Новини.LIVE писали, що Російські окупанти вдень у неділю, 5 липня, знову атакували Харків ударним безпілотником, попередньо типу "Італмас". Відомо, що внаслідок влучання пошкоджено нежитловий об'єкт. У будівлі частково зруйноване перекриття, пошкоджені підвісна стеля та внутрішні приміщення. На підлозі утворилася вирва, навколо розкидані уламки будівельних конструкцій.

Харків Харківська область обстріли
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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