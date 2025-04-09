Синєгубов повідомив про наслідки атаки БпЛА на Харків

Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

У вівторок ввечері, 8 квітня, російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені та руйнування.

Про наслідки атаки на Харків голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у коментарі Новини.LIVE.

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За даними Синєгубова, 8 квітня ввечері РФ атакувала Харків 19 БпЛА. За попередньою інформацією, постраждали близько 10 підприємств.

За словами глави ОВА, внаслідок атаки сталося п’ять пожеж, четверо людей поранені. Ударів завдано по семи локаціях, серед яких — об’єкти цивільної промисловості та кондитерська фабрика.

Як розповів керівник ОВА, внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено близько 20 цивільних автівок. На щастя, рятувальникам вже вдалося ліквідувати всі пожежі.

"Скільки загалом постраждало підприємств — поки важко сказати, бо на одній локації може бути декілька", — сказав Синєгубов.

А також додав, що російські дрони намагаються заходити з кількох напрямків, щоб обійти ППО. Найчастіше ціллю стає саме цивільна інфраструктура.

Раніше ми повідомляли, що після атаки РФ на Харків рятувальники проводять огляди місця подій і вже є перший постраждалий, який зазнав осколкових поранень.

Також ми писали, що ввечері 8 квітня у Харкові лунали потужні вибухи — вони були спричинені атакою безпілотників.