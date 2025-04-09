Синегубов сообщил о последствиях атаки БпЛА на Харьков

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Во вторник вечером, 8 апреля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть раненые и разрушения.

О последствиях атаки на Харьков председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в комментарии Новини.LIVE.

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По данным Синегубова, 8 апреля вечером РФ атаковала Харьков 19 БпЛА. По предварительной информации, пострадали около 10 предприятий.

По словам главы ОВА, в результате атаки произошло пять пожаров, четыре человека ранены. Удары нанесены по семи локациям, среди которых — объекты гражданской промышленности и кондитерская фабрика.

Как рассказал руководитель ОВА, в результате вражеского обстрела также повреждены около 20 гражданских автомобилей. К счастью, спасателям уже удалось ликвидировать все пожары.

"Сколько всего пострадало предприятий — пока трудно сказать, потому что на одной локации может быть несколько", — сказал Синегубов.

А также добавил, что российские дроны пытаются заходить с нескольких направлений, чтобы обойти ПВО. Чаще всего целью становится именно гражданская инфраструктура.

Ранее мы сообщали, что после атаки РФ на Харьков спасатели проводят осмотры места событий и уже есть первый пострадавший, который получил осколочные ранения.

Также мы писали, что вечером 8 апреля в Харькове раздавались мощные взрывы — они были вызваны атакой беспилотников.