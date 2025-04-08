Обстріл Харківщини 8 квітня - які наслідки

Ігор Терехов. Фото: Facebook Ігоря Терехова

У ніч на вівторок, 8 квітня, селище Високий у Харківській області опинилося під ударом. Внаслідок влучання ракети С-400 було повністю зруйновано готельний комплекс.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у коментарі для Новини.LIVE.

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За словами Терехова, із чотирьох поверхів будівлі вцілів лише один, інші три — перетворилися на руїни.

Поруч із місцем удару перебували троє людей. Вони не зазнали фізичних травм, однак отримали гостру реакцію на стрес.

Мер підкреслив масштаби руйнувань та вкотре закликав мешканців бути обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше Терехов заявив, що російські окупанти наразі атакують Харків, як на початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, загарбники знищили навчальний заклад у селищі Старий Салтів, який лише нещодавно відновили.