Україна
РФ атакувала Харківщину — містяни лишилися без тепла та води

РФ атакувала Харківщину — містяни лишилися без тепла та води

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 08:51
Росіяни атакували Лозову на Харківщині — зникли тепло та вода
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: Сергій Зеленський/Facebook

У ніч проти 19 лютого російські окупанти завдали удару по місту Лозова Харківської області. Внаслідок ворожої атаки знеструмлено найбільшу котельну міста — частина абонентів лишилися без тепла.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на мера міста Сергія Зеленського.

Читайте також:

Росіяни атакували Лозову — які наслідки

Через російські атаки знеструмлена найбільша котельня Лозової. Відтак, значна частина мешканців лишилися без тепла. Адже від котельні залежать майже 16 тисяч абонентів.

"Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі. Діють Пункти незламності. Тримаймося",написав міський голова.

Також він інформував, що внаслідок удару РФ по Лозівській громаді виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

Атака РФ на Харківщину 19 лютого
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Які регіони атакувала РФ протягом останніх двох діб

Протягом доби російські війська масовано атакували Запорізьку область, внаслідок чого постраждала дитина. Упродовж доби російські загарбники завдали 448 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

У середу, 18 лютого, окупанти атакували Сумську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є поранені. Протягом доби РФ здійснила 38 обстрілів по 27 населених пунктах області.

Того ж дня росіяни атакували й Дніпропетровщину. Минулося без постраждалих, однак пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й автомобілі.

Харківська область обстріли теплопостачання війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
