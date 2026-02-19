Россияне обстреляли Лозовую в Харьковской области — люди остались без тепла

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Сергей Зеленский/Facebook

В четверг, 19 февраля, россияне атаковали город Лозовая в Харьковской области. В результате обстрела часть местных жителей остались без тепла и воды.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра города Сергея Зеленского.

Реклама

Читайте также:

Россияне атаковали Лозовую — какие последствия

Из-за российских атак обесточена крупнейшая котельная Лозовой. Следовательно, значительная часть жителей остались без тепла. Ведь от котельной зависят почти 16 тысяч абонентов.

"Этой ночью еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети. Действуют Пункты несокрушимости. Держимся", — написал городской голова.

Также он информировал, что в результате удара РФ по Лозовской громаде возникли серьезные проблемы с водоснабжением.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Какие регионы атаковала РФ в течение последних двух суток

В течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область, в результате чего пострадал ребенок. В течение суток российские захватчики нанесли 448 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области.

В среду, 18 февраля, оккупанты атаковали Сумскую область. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые. В течение суток РФ осуществила 38 обстрелов по 27 населенным пунктам области.

В тот же день россияне атаковали и Днепропетровскую область. Прошло без пострадавших, однако повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.