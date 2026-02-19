Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В результате атаки РФ на Харьковщину пропали тепло и вода

В результате атаки РФ на Харьковщину пропали тепло и вода

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 08:51
Россияне обстреляли Лозовую в Харьковской области — люди остались без тепла
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Сергей Зеленский/Facebook

В четверг, 19 февраля, россияне атаковали город Лозовая в Харьковской области. В результате обстрела часть местных жителей остались без тепла и воды.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра города Сергея Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Россияне атаковали Лозовую — какие последствия

Из-за российских атак обесточена крупнейшая котельная Лозовой. Следовательно, значительная часть жителей остались без тепла. Ведь от котельной зависят почти 16 тысяч абонентов.

"Этой ночью еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети. Действуют Пункты несокрушимости. Держимся", — написал городской голова.

Также он информировал, что в результате удара РФ по Лозовской громаде возникли серьезные проблемы с водоснабжением.

Атака РФ на Харківщину 19 лютого
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Какие регионы атаковала РФ в течение последних двух суток

В течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область, в результате чего пострадал ребенок. В течение суток российские захватчики нанесли 448 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области.

В среду, 18 февраля, оккупанты атаковали Сумскую область. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые. В течение суток РФ осуществила 38 обстрелов по 27 населенным пунктам области.

В тот же день россияне атаковали и Днепропетровскую область. Прошло без пострадавших, однако повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Харьковская область обстрелы теплоснабжение война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации