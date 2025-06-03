Удар по Чистоводівці Куньєвської громади Харківської області 3 червня — деталі ОВА

Зруйнований Росією будинок на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Російські загарбники обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади, що на Харківщині в вівторок, 3 червня. Загинули двоє людей, ще троє — постраждалі.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Наслідки обстрілу Чистоводівки на Харківщині

"Росіяни обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади. На цей час відомо, що внаслідок удару загинуло 2 людини. Ще 3 — отримали поранення різного ступеня тяжкості", — зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що за попередньою інформацією росіяни поцілили по селу з РСЗВ. Наразі уточнюється додаткова інформація, люди продовжують звертатися до медиків.

Скриншот допису Олега Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Харків та область упродовж всієї ночі 3 червня. За даними мера міста Ігоря Терехова, ворог завдавав ударів безпілотниками та балістичними ракетами, постраждали шестеро людей та зруйновано близько 20 будинків.

Також в ніч проти 3 червня РФ вдарила по поштовому терміналу поблизу Харкова. На місці обстрілу зайнялася масштабна пожежа, будівля зруйнована.