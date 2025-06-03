Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Харків РФ атакувала Харківщину з РСЗВ — в ОВА заявили про загиблих

РФ атакувала Харківщину з РСЗВ — в ОВА заявили про загиблих

Ua en ru
Дата публікації: 3 червня 2025 13:36
Удар по Чистоводівці Куньєвської громади Харківської області 3 червня — деталі ОВА
Зруйнований Росією будинок на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Російські загарбники обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади, що на Харківщині в вівторок, 3 червня. Загинули двоє людей, ще троє — постраждалі.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Чистоводівки на Харківщині

"Росіяни обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади. На цей час відомо, що внаслідок удару загинуло 2 людини. Ще 3 — отримали поранення різного ступеня тяжкості", — зазначив Синєгубов. 

Він уточнив, що за попередньою інформацією росіяни поцілили по селу з РСЗВ. Наразі уточнюється додаткова інформація, люди продовжують звертатися до медиків. 

РФ атакувала Харківщину з РСЗВ — в ОВА заявили про загиблих - фото 1
Скриншот допису Олега Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Харків та область упродовж всієї ночі 3 червня. За даними мера міста Ігоря Терехова, ворог завдавав ударів безпілотниками та балістичними ракетами, постраждали шестеро людей та зруйновано близько 20 будинків.

 Також в ніч проти 3 червня РФ вдарила по поштовому терміналу поблизу Харкова. На місці обстрілу зайнялася масштабна пожежа, будівля зруйнована.

Харківська область Олег Синєгубов війна в Україні Росія атака загиблі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /