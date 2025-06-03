Удар по Чистоводовке Куньевской громады Харьковской области 3 июня — детали ОВА

Разрушенный Россией дом на Харьковщине. Фото: t.me/synegubov

Российские захватчики обстреляли село Чистоводовка Куньевской громады, что на Харьковщине во вторник, 3 июня. Погибли два человека, еще трое — пострадавшие.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Чистоводовки на Харьковщине

"Россияне обстреляли село Чистоводовка Куньевской громады. В настоящее время известно, что в результате удара погибли 2 человека. Еще 3 — получили ранения различной степени тяжести", — отметил Синегубов.

Он уточнил, что по предварительной информации россияне попали по селу из РСЗО. Сейчас уточняется дополнительная информация, люди продолжают обращаться к медикам.

Скриншот сообщения Олега Синегубова в Telegram

Напомним, что российские оккупанты атаковали Харьков и область в течение всей ночи 3 июня. По данным мэра города Игоря Терехова, враг наносил удары беспилотниками и баллистическими ракетами, пострадали шесть человек и разрушено около 20 домов.

Также в ночь на 3 июня РФ ударила по почтовому терминалу вблизи Харькова. На месте обстрела занялся масштабный пожар, здание разрушено.