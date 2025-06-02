Дрони і ракети били по Харкову — Терехов назвав наслідки

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч проти 2 червня російські сили завдали нового масованого удару по Харкову. Відомо про атаки безпілотниками та балістичними ракетами, є ураження цивільних об'єктів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Окрім ударів дронами, місто постраждало також від балістичних ракет. Терехов підтвердив влучання двох ракет по Київському району Харкова. Одна з них поцілила в дорогу, інша — неподалік багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок цього частково пошкоджено житлову інфраструктуру.

За словами мера, внаслідок обстрілів постраждали щонайменше шестеро осіб, серед них — семирічна дитина. Також багато жителів району звертаються до медиків через сильний стрес після нічної атаки.

Наразі комунальні служби проводять аварійні роботи та ліквідують наслідки ударів. Терехов підкреслив, що міська влада докладе всіх зусиль для допомоги постраждалим та якнайшвидшого відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, Ігор Терехов показав вирву від балістичної ракети, яка впала у кількох метрах від багатоповерхівки та школи.

Додамо, що в Харкові вночі виникли сильні пожежі.