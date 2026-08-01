РФ атакувала медиків на Харківщині: обстріли за добу

Пожежа на АЗС. Фото: Харківська обласна прокуратура

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харків і населені пункти області знову опинилися під російськими ударами. За минулу добу внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Під вогнем були житлові будинки, автозаправка, автомобілі та підприємства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Нові удари

Близько 11:00 РФ атакувала "Шахедом" Шевченкывський район Харкова. На місці спалахнула складська будівля. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби працюють у посиленому режимі.

О 07:40 російські військові атакували FPV-дроном селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Уночі в Дергачах пошкоджено два житлові будинки. До медиків звернулася 63-річна жінка. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Близько 23:00 російський безпілотник атакував село Мала Данилівка. Там поранення дістав 50-річний чоловік.

Удар по Харкову

У самому Харкові росіяни атакували одразу кілька районів. БпЛА били по Салтівському, Немишлянському та Київському районах. Близько 23:10 FPV-дрон влучив на територію АЗС у Шевченківському районі. Раніше, приблизно о 21:10, безпілотник "Молнія" поцілив поблизу житлової забудови в Немишлянському районі. Постраждали три жінки. Ще один FPV-дрон влучив у дах багатоповерхівки в Салтівському районі.

Наслідки атак

За даними Харківської ОВА, протягом минулої доби під ударами перебували Харків і 17 населених пунктів області. Загалом постраждали шестеро людей.

У Харкові поранень зазнали 41-, 47- і 71-річні жінки. У Малій Данилівці постраждав 50-річний чоловік, у Дергачах 63-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Ще один 50-річний чоловік зазнав поранень у селищі Приколотне.

Також медики надали допомогу 60-річному чоловікові, який раніше постраждав через вибух невідомого пристрою в Петропавлівці, та 86-річній жінці, пораненій 29 липня в Золочеві.

Що пошкоджено

У Харкові пошкоджені дах багатоквартирного будинку, СТО, АЗС і три автомобілі. У Богодухівському районі зафіксовані пошкодження цивільного підприємства, навчального закладу, приватних будинків, електромереж та автомобілів.

У Куп'янському районі постраждали два багатоквартирні будинки, магазин і приватний будинок. В Ізюмському районі пошкоджені приватний та багатоквартирний будинки, а також неексплуатована будівля. У Харківському районі пошкоджені дві адмінбудівлі, склад і два приватні будинки.

На Чугуївщині зафіксували пошкодження приватних будинків та електромереж, а в Михайлівці через обстріл горіло поле пшениці.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 249 людей. Від початку роботи там зареєстрували 49 141 людину.

Бої на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 17 разів атакували українські позиції. Бої точилися поблизу Стариці, Западного та Дворічанського, а також у напрямку Лимана, Ізбицького, Устинівки, Колодязного, Радьківки й Хатнього. На Куп'янському напрямку наступальних дій ворога минулої доби не зафіксували.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки знову спричинили перебої з електропостачанням на Харківщині. Через удар по лінії електромереж у районі Слатиного без світла залишилися два населені пункти. Понад 2000 людей чекають на відновлення електропостачання. Водночас у регіоні зафіксували ще один удар — російський FPV-дрон пошкодив автомобіль пересувного відділення "Укрпошти".

Також Новини.LIVE писали, що інформація про те, що на трасі Харків — Полтава не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності. На Харківщині наразі немає дефіциту пального, попри регулярні російські атаки на автозаправні станції. Водночас для АЗС у регіоні планують запровадити додаткові заходи фізичного захисту.