Росіяни атакували Харківську область — відомо про пожежі

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 3 червня російські окупанти масовано атакували термінал поштового відділення в селищі Коротич Харківської області. Внаслідок обстрілу зайнялась масштабна пожежа.

Про наслідки атаки у коментарі Новини.LIVE розповів речник ДСНС Євген Василенко.

Реклама

Читайте також:

Росіяни атакували Харківщину — що відомо про наслідки

Як розповів речник ДСНС Євген Василенко, вночі російські загарбники завдали масованого удару по терміналу поштового відділення в селищі Коротич Харківської області.

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа: горіли дві складські будівлі та п’ять контейнерів. Загальна площа займання — близько 3000 кв. м.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованої атаки на селище Коротич Харківського району. Безпосередньо влучання були по території термінала поштового відділення. Сталася масштабна пожежа. Було встановлено, що горять дві складські будівлі та п’ять контейнерів. О 4:19 пожежу було локалізовано. І о 7:46 повністю ліквідовано. Попередньо, влучання було безпілотником", — розповів речник ДСНС у коментарі Новини.LIVE.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 червня російські окупанти вчергове атакували Харків, застосувавши як безпілотники, так і балістичні ракети.

Також ми інформували про вибухи у Харкові, які лунали зранку 2 червня.