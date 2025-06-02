Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Харків У Харкові будинки в руїнах після атаки БпЛА — фоторепортаж

У Харкові будинки в руїнах після атаки БпЛА — фоторепортаж

Ua en ru
Дата публікації: 2 червня 2025 12:38
Атака на Харків 2 червня — фоторепортаж наслідків у Холодногірському районі
Наслідки прильотів у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 2 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Харків, застосувавши як безпілотники, так і балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали цивільні об’єкти, зокрема житлова інфраструктура в одному з районів міста.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці атаки.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки російських військ по Харкову 2 червня

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, дві балістичні ракети влучили у Київський район. Одна з них поцілила просто в дорожнє покриття, інша — впала поруч із житловими багатоповерхівками.

Унаслідок вибухів зазнали пошкоджень будинки, а також інші об'єкти міської інфраструктури.

Харків
Наслідки прильоту по житловому будинку. Фото: Новини.LIVE
Харків 2 червня
Знищена покрівля будинку. Фото: Новини.LIVE
Харків обстріли 2 червня
Руйнування внаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE

У результаті атаки постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема й семирічна дитина. Крім того, багато мешканців району звернулися до медиків зі скаргами на сильний шок і стрес через пережиту ніч.

Харків обстріл Холодногірський
Тріщини на стінах та вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Холодногірський район Харків обстріл
Руїни будинку. Фото: Новини.LIVE
Холодногірський приліт 2 червня
Ліквідаційні заходи. Фото: Новини.LIVE

На місцях ударів працюють комунальні служби, які проводять аварійно-відновлювальні роботи. Терехов запевнив, що міська влада мобілізувала всі ресурси для допомоги постраждалим та оперативного відновлення пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, Ігор Терехов показав фото вирви, яка утворилася від влучання ракети — за кілька метрів від неї розташована школа та багатоповерхівка. 

безпілотники Харків ракетний удар фоторепортаж БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /