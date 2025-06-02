Атака на Харків 2 червня — фоторепортаж наслідків у Холодногірському районі

У Харкові будинки в руїнах після атаки БпЛА — фоторепортаж
У ніч проти 2 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Харків, застосувавши як безпілотники, так і балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали цивільні об’єкти, зокрема житлова інфраструктура в одному з районів міста.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці атаки.
Наслідки атаки російських військ по Харкову 2 червня
За інформацією міського голови Ігоря Терехова, дві балістичні ракети влучили у Київський район. Одна з них поцілила просто в дорожнє покриття, інша — впала поруч із житловими багатоповерхівками.
Унаслідок вибухів зазнали пошкоджень будинки, а також інші об'єкти міської інфраструктури.
У результаті атаки постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема й семирічна дитина. Крім того, багато мешканців району звернулися до медиків зі скаргами на сильний шок і стрес через пережиту ніч.
На місцях ударів працюють комунальні служби, які проводять аварійно-відновлювальні роботи. Терехов запевнив, що міська влада мобілізувала всі ресурси для допомоги постраждалим та оперативного відновлення пошкоджених об'єктів.
Нагадаємо, Ігор Терехов показав фото вирви, яка утворилася від влучання ракети — за кілька метрів від неї розташована школа та багатоповерхівка.
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