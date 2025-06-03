Россияне атаковали Харьковскую область — известно о пожарах

Спасатели ликвидируют пожар в результате атаки РФ на Харьковщину. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 3 июня российские оккупанты массированно атаковали терминал почтового отделения в поселке Коротич Харьковской области. В результате обстрела загорелся масштабный пожар.

О последствиях атаки в комментарии Новини.LIVE рассказал представитель ГСЧС Евгений Василенко.

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Как рассказал представитель ГСЧС Евгений Василенко, ночью российские захватчики нанесли массированный удар по терминалу почтового отделения в поселке Коротич Харьковской области.

По его информации, в результате вражеской атаки возник масштабный пожар: горели два складских здания и пять контейнеров. Общая площадь возгорания — около 3000 кв. м.

"Сегодня ночью враг нанес массированную атаку на поселок Коротич Харьковского района. Непосредственно попадания были по территории терминала почтового отделения. Произошел масштабный пожар. Было установлено, что горят два складских здания и пять контейнеров. В 4:19 пожар был локализован. И в 7:46 полностью ликвидирован. Предварительно, попадание было беспилотником", — рассказал представитель ГСЧС в комментарии Новини.LIVE.

Напомним, что в ночь на 2 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков, применив как беспилотники, так и баллистические ракеты.

Также мы информировали о взрывах в Харькове, которые раздавались утром 2 июня.