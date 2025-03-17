РФ дронами атакувала Харківщину — є влучання
У понеділок уночі, 17 березня, російські окупанти безпілотниками атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання дрона.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 17 березня.
Росіяни дронами атакували Харківщину
Відтак, 17 березня близько 3:20 ночі росіяни дронами атакували село Кам’яна Яруга у Чугуївському районі Харківської області. Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" на цивільному підприємстві сталася пожежа. Вогонь охопив будівлю на площі 1000 кв.м.
Крім того, за даними голови ОВА, 16 березня близько 16:10 у місті Куп'янськ внаслідок влучання КАБу в приватний сектор було пошкоджено 22 приватних будинки, 22 господарчі споруди, 3 легкових автомобілі. Постраждав 57-річний чоловік.
Також близько 15:54 16 березня у селі Велика Шапківка у Куп'янському районі Харківської області внаслідок ворожого обстрілу (попередньо КАБами) горіла господарча споруда. Постраждали 66-річна, 75-річна, 56-річна жінки та 66-річний чоловік.
Зокрема, у селі Гнилиця внаслідок падіння БпЛА пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства. А поблизу села Уди зафіксовано влучання 4 КАБів по відкритій місцевості. Без постраждалих та пошкоджень.
Нагадаємо, уночі 17 березня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Під час ворожого обстрілу Сили Протиповітряної оборони збили 15 дронів.
Зокрема, у ніч проти 17 березня у Києві лунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони, які атакували столицю.
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