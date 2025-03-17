Росіяни дронами атакували Харківщину

Наслідки російського обстрілу дронами Харківщини. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У понеділок уночі, 17 березня, російські окупанти безпілотниками атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання дрона.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 17 березня.

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Відтак, 17 березня близько 3:20 ночі росіяни дронами атакували село Кам’яна Яруга у Чугуївському районі Харківської області. Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" на цивільному підприємстві сталася пожежа. Вогонь охопив будівлю на площі 1000 кв.м.

Крім того, за даними голови ОВА, 16 березня близько 16:10 у місті Куп'янськ внаслідок влучання КАБу в приватний сектор було пошкоджено 22 приватних будинки, 22 господарчі споруди, 3 легкових автомобілі. Постраждав 57-річний чоловік.

Також близько 15:54 16 березня у селі Велика Шапківка у Куп'янському районі Харківської області внаслідок ворожого обстрілу (попередньо КАБами) горіла господарча споруда. Постраждали 66-річна, 75-річна, 56-річна жінки та 66-річний чоловік.

Зокрема, у селі Гнилиця внаслідок падіння БпЛА пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства. А поблизу села Уди зафіксовано влучання 4 КАБів по відкритій місцевості. Без постраждалих та пошкоджень.

Скриншот допису голови Харківської ОВА

Нагадаємо, уночі 17 березня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Під час ворожого обстрілу Сили Протиповітряної оборони збили 15 дронів.

Зокрема, у ніч проти 17 березня у Києві лунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони, які атакували столицю.