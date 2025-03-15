У Харкові суд об’єднав справи про вбивства патологоанатома та підприємця в Ізюмі

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові суд вирішив обʼєднати в одне провадження справи про вбивство патологоанатома Федора Здебського та підприємця Олега Салиги з Ізюма. Відомо, що злочини вчиняли одні й ті самі російські окупанти.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відповідно до ухвали, у січні до суду, який уже розглядав справу щодо розстрілу судмедексперта Федора Здебського в Ізюмі, надійшли матеріали обвинувачення Ахмеда Дудуєва у вчиненні кримінального правопорушення — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Нова справа стосувалася вбивства ізюмського підприємця Олега Салиги.

Російський окупант Ахмед Дудуєв. Фото: соцмережі

Прокурор наголосив на доцільності об'єднання проваджень щодо обвинувачення Дудуєва в одне, оскільки цей окупант підозрюється у груповому вчиненні однакових кримінальних правопорушень за схожих обставин.

"При таких обставинах з урахуванням думок учасників судового засідання, які просили суд вирішити питання про обʼєднання в одне провадження вказаних кримінальних проваджень, суд вважає, що так як у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обвинувачується у тому числі і Дудуєв, з метою обʼєктивності та неупередженості розгляду кримінальних проваджень, виникла необхідність у обʼєднанні їх у одне провадження", — йдеться в ухвалі.

Головуючий суддя ухвалив рішення про об’єднання в одне провадження справ щодо вбивства судового медичного експерта та підприємця в Ізюмі.

А 6 березня суд оприлюднив виклик обвинувачених Ахмеда Дудуєва, Дмитра Коновніна та Сергія Резніка на наступне підготовче судове засідання у справі щодо вбивств.

Оголошення про виклик до суду. Фото: dg.hr.court.gov.ua

Обставини вбивств

Внаслідок хвороби патологоанатом Здебський втратив нижню кінцівку. Через це у нього був автомобіль, який перероблений для осіб з інвалідністю.

Дудуєв намагався заволодіти транспортом, проте Здебський відмовився віддати його і спробував вигнати загарбника зі свого кабінету. Медик відкрито заявив росіянину, що той є окупантом і не має права розпоряджатися на території України. Після цього Здебський промовив: "Слава Україні". Дудуєв вистрілив йому в груди з автомата.

Місце вбивства. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура вважає, що мотивом вбивство була також національна нетерпимість. Окупанти Коновнін і Резнік також були присутні на місці убивства.

Водночас тіла Здебського не знайшли досі. Його цивільна дружина вважає, що загарбники могли вивезти його до Росії, де прооперували та лишили в полоні.

"Поки я не побачу тіла або навіть, якщо скажуть, що захоронили, фото я ці не побачу, що це дійсно він, я буду вірити, що він не помер, що він безвісти зниклий", — говорить жінка.

За даними прокуратури, Дудуєв, Резнік і Коновнін причетні до вбивства 57-річного підприємця Олега Салиги. У березні 2022 року загарбники викрали його з дому, вивезли до "комендатури" та жорстоко побили. За словами сусідки, після звільнення Салига ледве тримався на ногах, але його знову схопили, кинули в машину й відвезли в невідомому напрямку. Відтоді його більше не бачили.

"Хтось казав, що його як робочу силу направили копати окопи. Туди прилетів снаряд і начебто тому він загинув. Але знайомі, які на той момент займалися похоронними справами в Ізюмі, вони тихцем сфотографували його, щоб зрозуміти причину смерті. У висновку вказано, що в нього уламкове поранення грудної клітини, несумісне з життям. Я не бачила фотографії, але, як мені розповідали, він був у білій футболці й біла футболка була чиста. Тобто явно не поранення грудної клітини. Але в нього був синець під оком і застигла кров під носом, якщо мені не зраджує памʼять. Найімовірніше, він помер від того, що побили", — розповіла донька Салиги.

Нагадаємо, на Харківщині заочно повідомили про підозру 31-річному загарбнику, який під час окупації викрав дівчину та утримував її в Бєлгороді.

Також виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко повідомив, що Росія скоїла в Україні понад 160 тисяч воєнних злочинів.